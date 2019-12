Big Daddy – Un papà speciale – Rai Movie

Big Daddy – Un papà speciale è un film diretto da Dennis Dugan, in onda giovedì 19 dicembre 2019 alle ore 21.10 su Rai Movie.

Big Daddy – Un papà speciale – La trama

Sonny Koufax è un pigro trentaduenne laureato in legge, che vivacchia senza serie ambizioni di carriera e il cui unico problema è che la sua ragazza, Vanessa, vuole lasciarlo. Una mattina a casa di Sonny viene accompagnato per errore Julian, un bambino di cinque anni. Dopo i primi momenti di incertezza, Sonny fa rimanere il piccolo a casa. Lo porta da Vanessa e vede che lei sta già con un altro. Vorrebbe restituirlo ma gli dicono di aspettare. Allora lo tiene con se e cerca di organizzare la vita di tutti e due. Telefona al padre, avvocato in Florida, per avere un aiuto ma la frattura tra i due è ancora molto forte.

A scuola Julian combina guai e viene mandato via. Finché un giorno arriva l’assistenza sociale: Sonny è accusato di essersi spacciato per un altro, e il bambino viene subito prelevato con grande disperazione di tutti e due. Quando arriva il giorno dell’udienza per l’affidamento, in tribunale c’è anche il padre di Sonny che, da avvocato, interroga il figlio; e c’è anche Kevin, che afferma di essere lui il padre di Julian.

Nel cast del film Big Daddy – Un papà speciale: Adam Sandler, Rob Schneider, Dylan Sprouse, Joey Lauren Adams, Cole Sprouse, Leslie Mann, Jon Stewart.