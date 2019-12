Concerto di Natale da Assisi su Rai1 e Rai5

Torna, dalla Basilica Superiore di San Francesco ad Assisi, il tradizionale Concerto di Natale con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta dall’americano Steven Mercurio.

Il concerto viene proposto da Rai Cultura mercoledì 25 dicembre 2019 alle ore 12.30 su Rai1 e in Eurovisione, e in replica alle 17.43 su Rai5 con la regia di Claudia de Toma.

Un viaggio nelle più belle melodie natalizie della tradizione popolare e colta, che vedrà protagonisti la voce di Massimo Ranieri, il violino di Anna Tifu, le trombe di Marco Braito e Ercole Ceretta, il Coro di voci bianche “I Piccoli Musici” diretto da Mario Mora e il Coro maschile “Coenobium Vocale” istruito da Maria Dal Bianco.

Il Concerto di Natale da Assisi, giunto alla sua XXXIV edizione, sarà trasmesso dopo la benedizione Urbi et Orbi di Papa Francesco.

Il cantante e attore napoletano Massimo Ranieri interpreterà classici della natività come Quanno nascette Ninno di Alfonso Maria de’ Liguori e Stille Nacht di Franz Xaver Gruber, accanto al brano Che notte è.

Affidata alla solista italo-rumena Anna Tifu, vincitrice del Concorso George Enescu di Bucarest nel 2007, sarà la “Méditation” dall’opera Thaïs di Jules Massenet. L’Allegro introduttivo dal Concerto in do maggiore per due trombe, archi e basso continuo di Antonio Vivaldi sarà invece eseguito dalle prime parti dell’Orchestra Rai Marco Braito e Ercole Ceretta.

Il programma includerà le musiche natalizie tradizionali come il canto Star Carol di John Rutter e la Lauda di San Francesco di Riz Ortolani dalla colonna sonora del film Fratello sole, sorella luna di Franco Zeffirelli. Ad essi si uniranno alcuni gioielli del repertorio classico come il Coro “For unto us a Child is born” dal Messiah di Georg Friedrich Händel, l’Oratorio de Noël di Camille Saint-Saëns e la Danza ungherese n. 6 di Johannes Brahms.