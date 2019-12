Gli invisibili, un film con Richard Gere

Richardi Gere è il protagonista del film di Oren Moverman “Gli invisibili“. Un viaggio emozionante nell’universo ricco di umanità degli homeless newyorkesi.

Il film viene proposto da Rai Cultura martedì 17 dicembre 2019 alle ore 21.15 su Rai5.

Gli invisibili – La trama

George (Richard Gere) è un uomo disperato, la cui vita sembra non avere più senso. Non avendo niente a cui aggrapparsi, vaga per le strade di una New York indifferente. Senza nessuno che lo ospiti, cerca rifugio al Bellevue Hospital, il maggior centro di accoglienza per senzatetto di Manhattan. L’ambiente del centro è duro e pieno di persone sole che vivono nella miseria. Ma quando George farà amicizia con un veterano del centro (Ben Vereen), comincerà a riacquistare la speranza di poter ricostruire la propria vita…

Il regista Oren Moverman

«È la storia di una di quelle persone delle quali di solito nessuno si accorge, il tipo sulla strada che chiede l’elemosina – afferma il regista Oren Moverman -. E, come si vede nel film, è qualcuno a cui non presti attenzione quando vivi a New York perché, per diverse ragioni, ognuno di noi è chiuso nel suo dramma personale. Quello che abbiamo fatto è stato semplicemente scegliere una storia e chiedere al pubblico di prestarvi attenzione. Prestare attenzione significa già dimostrare compassione, dimostrare quella sensibilità che ci impedisce di voltare la testa per non vedere».

«È un film incentrato sull’osservazione, ed è un po’ come vivere un’esperienza – dichiara il regista -. È un film che ti permette di trascorrere un po’ di tempo con un uomo con il quale altrimenti potresti non avere mai un contatto, a meno che non ti trovassi nella stessa sua situazione. Credo che Gli invisibili non sia un film che dà delle risposte. Al contrario, pone diverse domande che implicano la possibilità di provare compassione. Non ci sono cattivi in questa storia. E non ci sono buoni. Ci sono solo esseri umani».

Nel cast Richard Gere, Ben Vereen, Jena Malone, Steve Buscemi.