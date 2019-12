“La bella e la bestia” su Rai1

Versione live action della celebre fiaba “La bella e la bestia” in onda su Rai1, mercoledì 25 dicembre 2019 in prima serata, con Emma Watson, Dan Stevens, Kevin Kline, Luke Evans, Emma Thompson, Stanley Tucci, lan McKellen, Ewan McGregor.

La bella e la bestia – La trama

A Villeneuve, sonnolento paesino della provincia francese, Belle, figlia di Maurice, un eccentrico artigiano locale, sogna una vita diversa. Un giorno, fuggendo da un branco di lupi, Maurice trova rifugio in un castello in rovina, non sapendo che quel luogo misterioso è in realtà la dimora di una temibile Bestia che rinchiude il malcapitato in una torre.

Belle, preoccupata, si mette alla sua ricerca, ma scopre che l’unico modo per liberare il padre è prendere il suo posto: la ragazza, così, finisce ospite forzata di quel luogo maledetto, dove gli abitanti hanno le sembianze di oggetti d’arredo parlanti e il loro padrone è un mostro sgarbato e senza cuore. Ma Belle, con la forza del suo amore, potrà spezzare il misterioso incantesimo.

Il film offre al pubblico uno sguardo sulla vita del Principe prima che diventasse la Bestia, spiegando le motivazioni che l’hanno trasformato in un uomo meritevole di essere vittima di un maleficio. Approfondisce inoltre la vita di Belle prima dell’arrivo al castello della Bestia e aiuta a capire i punti in comune tra questi due personaggi mettendo in luce la loro essenza.

Diretto da Bill Condon e basato sull’omonimo lungometraggio d’animazione del 1991, La Bella e la Bestia è scritto da Stephen Chbosky e Evan Spiliotopoulos. Alan Menken ha composto la colonna sonora, che include nuove registrazioni delle canzoni originali composte insieme a Howard Ashman e tre nuovi brani scritti dallo stesso Menken insieme a Tim Rice.