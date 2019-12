La ragazza del treno, un film con Emily Blunt – Rai3

Rai3 trasmette giovedì 19 dicembre 2019, alle ore 21.20, il film di Tate Taylor “La ragazza del treno“, con Emily Blunt, tratto dall’omonimo libro di Paula Hawkins (edito in italia da Piemme edizioni).

La ragazza del treno è un thriller psicologico in cui realtà e apparenza, bugie e verità si intrecciano in un crescendo inquietante, in cui nulla è come appare.

«Ha tutti gli elementi del thriller, ma è anche popolato da personaggi molto attuali, interessanti, con i loro difetti e le loro ossessioni – afferma il produttore Marc Platt -. Siamo un po’ tutti dei voyeur, quindi l’idea di prendere il treno ogni giorno e essere uno della folla che osserva una vita in particolare, e poi improvvisamente vede qualcosa di inquietante, è molto in stile Hitchcock, ricorda La finestra sul cortile, davvero affascinante».

La ragazza del treno – La trama

Rachel Watson è una giovane donna che non ha ancora superato lo choc per il divorzio, mentre il suo ex marito si è prontamente risposato, e così lei si è attaccata troppo alla bottiglia, arrivando a perdere anche il lavoro. Ciò nonostante, prende ogni mattina il treno dei pendolari come se ancora andasse in ufficio, guardando fuori dal finestrino e fantasticando sulle cose e le persone che osserva: in particolare, la sua attenzione si fissa su una coppia che, nella sua immaginazione, ritiene perfetta. Un mattino, però, Rachel vede la ragazza della coppia assieme a un altro uomo, e dopo pochi giorni la donna sembra essere svanita nel nulla. Rachel inizia a indagare sulla sorte di questa sconosciuta, scoprendo una verità sconcertante…

«Quando ho visto un altro libro che raccontava una storia dal punto di vista di tre donne sono stato immediatamente interessato – afferma il regista Tate Taylor – e mi eccitava l’idea di cimentarmi con un thriller. E poi i temi universali della solitudine, della disperazione e della lotta contro la dipendenza mi toccano molto. Era importante affrontarli e ritrarli in modo sincero».

Nel cast del film: Emily Blunt, Haley Bennett, Rebecca Ferguson , Justin Theroux, Luke Evans, Edgar Ramirez, Laura Prepon, Allison Janney, Darren Goldstein, Lisa Kudrow.

La ragazza del treno – Guarda il trailer