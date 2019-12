L’altro ‘900 – Rai5 ricorda Fabrizia Ramondino

Rai Cultura ricorda la scrittrice Fabrizia Ramondino nel nuovo appuntamento con “L’altro ‘900”, il programma di letteratura firmato da Isabella Donfrancesco con la collaborazione di Alessandra Urbani, in onda su Rai5 lunedì 23 dicembre 2019 alle ore 21.16.

“Era una vera cosmopolita, parlava molte lingue, e come molti scrittori aveva una passione per i dizionari, ma aveva scelto per sé la lingua della tenerezza”: così l’attrice Anna Bonaiuto presenta la Ramondino.

L’autrice di “Althénopis” ha condiviso con la Bonaiuto significative esperienze professionali e una lunga amicizia. Con lei, intervengono nella puntata anche il critico letterario e cinematografico Goffredo Fofi, la storica della letteratura Beatrice Alfonzetti, la scrittrice Chiara Valerio, e il regista Mario Martone, che con la Ramondino ha condiviso la sceneggiatura del film “Morte di un matematico napoletano”, interpretato dalla stessa Bonaiuto, che Rai5 propone alle ore 22.21, subito dopo il documentario.

“L’ho conosciuta nel ’68, – dice Fofi nel documentario dedicato a Fabrizia Ramondino – io allora mi occupavo dei ‘Quaderni Piacentini’. Giravo molto per l’Italia. Fabrizia leggeva molto, ascoltava molto, vedeva molto. Aveva una cultura profonda. Aveva trascorso i primi anni di vita a Maiorca; era stata in Francia, in Germania. Diventammo amici”.

Accanto alla grande cultura e curiosità intellettuale, la Ramondino poneva una speciale attenzione agli ultimi, travasata in un intenso e convinto impegno civile: la scuola per le categorie più disagiate dei Quartieri napoletani, lo studio del fenomeno della disoccupazione organizzata, il lavoro presso il Centro di Coordinamento Campano; poi l’esperienza con il disagio psichico con le donne triestine subito dopo l’entrata in vigore della Legge Basaglia; il viaggio per un docufilm di Martone sulla popolazione Sahrawi, esiliata dalla propria terra.

Se la letteratura di Fabrizia Ramondino sembra legarsi fortemente alla linea Morante – Ortese, è anche innegabile la sua parentela forse ancora più solida con il Gadda de “La cognizione del dolore”: aspetti imprescindibili, questi, che si evidenziano fin dalle prime pagine del capolavoro “Althénopis”, pubblicato nell’81.