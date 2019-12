Ognuno è Perfetto – 23 dicembre – Rai1

Terza e ultima puntata della serie “Ognuno è Perfetto”, in onda su Rai1 lunedì 23 dicembre 2019 alle ore 21.25.

L’emozionante commedia racconta l’avventura di un gruppo di ragazzi con la Sindrome di Down in un viaggio unico e indimenticabile, che li vedrà attraversare frontiere e sfidare pregiudizi.

Ognuno è Perfetto – Episodi quinto e sesto

I ragazzi vengono finalmente raggiunti da Ivan e Miriam. Rick capisce che il padre è dalla sua parte. Non solo, Ivan accetta persino di accompagnare lui stesso il figlio da Tina. Dopo aver salutato i ragazzi e Miriam che devono tornare in Italia, Rick e Ivan iniziano il loro viaggio alla ricerca di Tina in Albania.

Grazie all’intervento di Miriam che si è precipita in loro aiuto in Kosovo, Rick e Ivan, raggiunti anche dai ragazzi, riescono finalmente a rintracciare Tina e Katarina. Nel frattempo, nell’Antica Cioccolateria Abrate a Torino, le cose vanno molto male e Miriam è costretta a rientrare per risolvere una situazione che sembra ormai precipitata.

La serie è una coproduzione Rai Fiction-Viola Film, in collaborazione con il CPTV RAI di Torino, prodotta da Alessandro Passadore. La sceneggiatura porta la firma di Fabio Bonifacci, la regia è di Giacomo Campiotti, che si è trovato davanti all’inedita sfida di dirigere un gruppo di talentuosi ragazzi disabili.