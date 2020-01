Il ladro di giorni, un film con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio

Arriva al cinema il 6 febbraio 2020 il film “Il ladro di giorni” diretto da Guido Lombardi e scritto da Luca De Benedettis, Marco Gianfreda e Guido Lombardi, con Riccardo Scamarcio e Massimo Popolizio.

Il film, tratto dall’omonimo romanzo, è la storia on the road di un padre e un figlio alla scoperta dei luoghi che nel tempo li hanno tenuti distanti e di un conto in sospeso con il proprio passato.

La trama

Salvo, undici anni, vive con gli zii in Trentino. Il giorno della sua Prima Comunione, mentre gioca a pallone con gli amici, compare inaspettatamente a bordo campo un uomo, è suo padre Vincenzo. Salvo a stento lo riconosce, non lo vede, infatti, da sette anni, da quando due carabinieri lo avevano portato via dalla loro casa in Puglia.

Ora Vincenzo è uscito di prigione, dice di voler passare qualche giorno con il figlio e parte con lui verso il sud. Durante questo viaggio lungo l’Italia, scandito da molti incontri e ricordi, Salvo imparerà a conoscere suo padre ma dovrà fare i conti anche con i suoi segreti e il suo passato.

Scheda film

Titolo: Il ladro di giorni

Regia: Guido Lombardi

Cast: Riccardo Scamarcio, Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro, Giorgio Careccia, Vanessa Scalera, Carlo Cerciello, Rosa Diletta Rossi

Genere: Drammatico

Distribuzione: Vision Distribution

Data di uscita: 6 febbraio 2020

Il ladro di giorni – Guarda il trailer