Il mistero Henri Pick, un film di Rémi Bezançon – Recensione

Il mistero Henri Pick si presenta come un “giallo letterario”, dove l’investigazione, condotta nei modi scanzonati e benevolmente ironici di una commedia rosa, mira non già a smascherare l’artefice di un qualche crimine, ma a scoprire l’identità autentica di chi ha scritto un romanzo di successo.

Nelle vesti di un critico letterario alla moda passabilmente altezzoso e snob, e pur capace di fiutare l’impostura dietro la pubblicazione di un celebrato bestseller, Fabrice Luchini ha qui modo di esibire il suo amore indefesso per la letteratura francese, conferendo alla sua interpretazione vampate di accattivante umorismo di marca teatrale. La sua sdegnata levata di scudi contro la pretesa che un’opera d’arte – un romanzo in cui, miracolo!, ogni lettore sembra riconoscere le proprie gioie e le proprie pene – possa essere stata realizzata da un pizzaiolo incolto che in vita sua non ha scritto altro che la lista della spesa, ha qualcosa di spassoso e di commovente.

La levità con cui Rémi Bezançon ha condotto la prima parte del racconto, dove i colori del paesaggio bretone (siamo nella penisola di Crozon) fan da contraltare al milieu parigino che ruota intorno all’industria del libro (il mondo delle grandi case editrici non di rado invischiate nei meccanismi del marketing), è l’elemento di maggior interesse del film. Film che, nella sua parte conclusiva, annaspa visibilmente inseguendo una soluzione dell’enigma sin troppo contorta, lambiccata e inverosimile.

Scheda film

Titolo: Il mistero Henri Pick

Regia: Rémi Bezançon

Cast: Fabrice Luchini, Camille Cottin, Alice Isaaz, Bastien Bouillon, Josiane Stoleru, Astrid Whettnall, Marc Fraize, Marie-Christine Orry, Florence Muller, Vincent Winterhalter, Annie Mercier, Hanna Shygulla

Durata: 100 minuti

Genere: Commedia

Distribuzione: I Wonder Pictures

Data di uscita: 19 dicembre 2019

Il mistero Henri Pick – Il trailer