Judy, un film con Renée Zelleweger

La vita pubblica e privata di Judy Garland, icona non solo del cinema, ma anche della musica e del glamour, rivive sul grande schermo nel biopic Judy, in arrivo dal 6 febbraio 2020 nelle sale italiane, distribuito da Notorious Pictures.

Protagonista del film, nei panni iconici di Judy Garland, è il premio Oscar Renée Zelleweger che ha ottenuto la nomination come Miglior attrice in un film drammatico ai Golden Globe 2020 per questa sua interpretazione. Il film è stato presentato alla 44esima edizione del TIFF – Toronto International Film Festival e alla 14esima edizione della Festa del Cinema di Roma.

Judy è basato sul dramma teatrale “End of the Rainbow” di Peter Quilter, che racconta delle ultime apparizioni pubbliche della Garland: nel dicembre del 1968, la diva accettò di tenere a Londra una serie di concerti tutto esaurito al celebre night club “Talk of the Town”, per una durata di cinque settimane.

A dirigere il film è Rupert Goold, mentre a completare il cast, tra gli altri, sono Rufus Sewell, Jessie Buckley, Michael Gambon e Finn Wittrock.

Judy – La trama

Il film racconta l’ultimo periodo della vita della grande attrice e cantante Judy Garland, sul finire di una carriera sfolgorante iniziata giovanissima con la Dorothy del Mago di Oz. Un mix di fama e successo, fra Oscar® e Golden Globe, e poi la battaglia con il suo management, i rapporti con i musicisti, i fan, i suoi amori tormentati e il dramma familiare che la spinse a fare i bagagli e a trasferirsi a Londra. In quegli anni ci ha regalato alcune delle performance più iconiche della sua carriera.

Scheda film

Titolo: Judy

Regia: Rupert Goold

Cast: Renée Zellweger, Jessie Buckley, Finn Wittrock, Rufus Sewell, Michael Gambon, Richard Cordery, Royce Pierreson, Darci Shaw, Andy Nyman, Daniel Cerqueira, Bella Ramsey, Lewin Lloyd, Tom Durant-Pritchard, John Dagliesh, Adrian Lukis, Gemma-Leah Devereux, Gus Barry, Jodie Mcnee

Durata: 118 minuti

Genere: Biografico

Distribuzione: Notorious Pictures

Data di uscita: 6 febbraio 2020

Judy – Guarda il trailer