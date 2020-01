È nelle sale cinematografiche dal 24 dicembre 2019 “The Farewell – Una bugia buona“, un film scritto e diretto da Lulu Wang, distribuito da Bim Distribuzione.

Billi (Awkwafina), nata in Cina e cresciuta negli Stati Uniti, tornata a malincuore a Changchun, scopre che in famiglia tutti sanno che alla sua amata nonna restano solo poche settimane di vita, ma hanno deciso di tenere nascosta la verità alla diretta interessata.

Per proteggere la sua serenità, si riuniscono con il festoso espediente di un matrimonio affrettato. Avventurandosi in un campo minato di aspettative e convenevoli di famiglia, Billi scopre che, in realtà, ci sono molte cose da festeggiare: l’occasione di riscoprire il Paese che ha lasciato da bambina, il meraviglioso spirito di sua nonna e i legami che continuano ad unire anche quando c’è molto di non detto.

Con The Farewell – Una bugia buona la sceneggiatrice/regista Lulu Wang ha creato un’intima celebrazione del ruolo che ognuno di noi ha nella famiglia e, insieme, del modo in cui la viviamo nel profondo, intrecciando con maestria il ritratto garbatamente ironico della bugia in azione e il racconto toccante di ciò che nella famiglia può unirci e renderci più forti, spesso a dispetto di noi stessi.

Scheda film

Titolo: The Farewell – Una bugia buona

Regia: Lulu Wang

Cast: Zhao Shuzhen, Awkwafina, X Mayo, Lu Hong, Lin Hong, Tzi Ma, Diana Lin, Yang Xuejian, Becca Khahil, Gil Perez, Jiang Jongbo, Chen Han, Aoi Mizuhara, Li Xiang, Liu Hongli, Zhang Shiming, Zhang Jing, Liu Jinhang

Durata: 98 minuti

Genere: Commedia

Distribuzione: Bim Distribuzione

Data di uscita: 24 dicembre 2019

