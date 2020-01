Dente, “Cose dell’Altro Mondo” è il nuovo singolo

Esce giovedì 9 gennaio 2020, sulle piattaforme streaming e in digital download, “Cose dell’Altro Mondo” il nuovo singolo di Dente.

«Cose dell’Altro Mondo è una canzone ambientata in provincia – dichiara Dente – tra i sogni e i ricordi, i vecchi amici e il tempo che passa in mezzo alla nebbia e dentro ai bar»

Il brano, insieme ai precedenti singoli “Adieu” e “Anche se non voglio”, anticipa l’atteso album di inediti del cantautore emiliano di prossima uscita.

Dente – Cose dell’Altro Mondo – Il testo

Il mondo che mi gira intorno è diverso da me

Anna legge ad alta voce il fondo del caffè

E poi mi dice che sta bene qui dov’è

E che mi sogna spesso (anch’io ti sogno spesso)

Un anno passa in un secondo

Ci sono cose dell’altro mondo in questo qui

Che è come un girotondo

Dimmi com’è l’America com’è Milano

Napoli e la Luna tu che ci sei stato

Io ti dirò del giorno in cui ti ho dimenticato

E che sei sempre uguale ma di noi due che cosa rimane

Hai fatto pace con la nebbia hai fatto pace con me

Con tutti i bar della provincia e quelli come te

Con i sabati pieni di birra e di filosofia

E le luci dei lampioni spenti nella tua via

Un anno passa in un secondo

Alba e poi tramonto

Il tempo fila e non fa più ritorno

Dimmi com’è l’America com’è Milano

Napoli e la Luna tu che ci sei stato

Io ti dirò del giorno in cui ti ho dimenticato

E che sei sempre uguale ma di noi due che cosa rimane

Del tempo da ingannare

Da ammazzare

Dimmi com’è l’America com’è Milano

Napoli e la Luna tu che ci sei stato

Io ti dirò del giorno in cui ti ho dimenticato

Dimmi com’è l’America com’è Milano

Napoli e la Luna tu che ci sei nato

Io ti dirò del giorno in cui ti ho dimenticato

E che sei sempre uguale ma di noi due che cosa rimane

Da marzo Dente, accompagnato dalla sua band, partirà per il nuovo tour in cui porterà sui palchi dei più importanti club italiani il meglio del suo repertorio, oltre ai brani inediti.

Queste le date ad oggi confermate:

13 marzo – Latteria Molloy – Brescia;

14 marzo – New Age – Roncade (TV);

20 marzo – Locomotiv Club – Bologna;

21 marzo – Bronson Club – Ravenna;

27 marzo – Casa delle Arti – Conversano (BA);

28 marzo – Officine Cantelmo – Lecce;

3 aprile – Hall – Padova;

17 aprile – Teatro Alfieri – Montemarciano (AN);

18 aprile – Common Ground – Napoli;

25 aprile – Spazio 211 – Torino.