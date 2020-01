Alain Delon, il lato oscuro di una star – Rai5

Su Rai5 il documentario “Alain Delon, il lato oscuro di una star”, in onda giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 20.21.

Il documentario prova a ricostruire la vita e la carriera di questo divo amatissimo che ha incantato almeno tre generazioni divenendo una icona del cinema e del costume francese.

Alain Delon è un attore, regista e produttore cinematografico francese. È considerato uno dei più grandi sex symbol della storia. La sua bellezza gli ha permesso di interpretare diversi ruoli che molto spesso si rivelavano persino autobiografici.

Nel 1985 ha vinto il Premio César per il migliore attore per il film Notre histoire; ha inoltre vinto il David di Donatello, l’Orso d’oro alla carriera al Festival di Berlino, mentre nel 1963 ha ottenuto una nomination ai Golden Globe per il film Il Gattopardo.

Solo un film diretto da Jean-Pierre Melville scruta oltre il velo del riserbo: “Frank Costello faccia d’angelo” – “Le Samouraï” in originale – che Delon interpreta nel 1967 all’età di 31 anni e in cui veste i panni di un assassino e di un guerriero. L’uomo sembra inconsolabile e conduce una vita solitaria, proprio come il suo interprete.