Autumn in New York, un film con Richard Gere

Su Rai Movie un film di Joan Chen dal titolo “Autumn in New York” ha come protagonisto Richard Gere, Winona Ryder e Anthony La Paglia.

Si tratta di un classico della commedia sentimentale in programma mercoledì 8 gennaio 2020, alle ore 21.10.

Will Keane è un ristoratore di New York, incallito playboy nonostante i suoi cinquant’anni. Una sera incontra Charlotte, una ragazza di ventun anni, uno spirito libero che ha fretta di entrare nel mondo degli adulti. Per Will sembra un’altra di quelle storie senza impegno e d’altronde anche Charlotte ha i suoi motivi per credere che non durerà. Ma la relazione andrà avanti per un’intera stagione, quanto basta a Will per perdere i suoi preconcetti sulle donne, il sesso e le responsabilità.