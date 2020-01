Rai Cultura propone il documentario “Bruce Springsteen in His Own Words” in onda lunedì 27 gennaio 2020 alle ore 24.03 su Rai5 per il ciclo “Ghiaccio bollente”.

Una confessione in cui l’artista si mette a nudo davanti all’obiettivo di Nigel Cole: un film dal taglio intimista in cui Bruce Springsteen sceglie di raccontarsi attraverso la lettura di alcuni passi della sua autobiografia, integrando il racconto con ricordi, aneddoti e rare immagini tratte dal suo archivio personale. La sensazione è quella di sfogliare un album di famiglia in cui gli echi di una vita intera prendono forma e sostanza.

Il ragazzo di Freehold, New Jersey apre il suo cuore e la sua anima con un candore disarmante. A emergere non è la rockstar, bensì il poeta, con tutte le sue fragilità e conflitti interiori.

Il collante della narrativa è la musica, prima valvola di sfogo di pulsioni e aspirazioni giovanili: il rock di Elvis, The Animals, gli Stones, Bob Dylan. La musica diventa veicolo per un viaggio alla ricerca di se stesso, un viaggio che il Boss sta ancora percorrendo, proprio come quelli che sono “nati per correre”.