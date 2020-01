Chef – La ricetta perfetta, un film di Jon Favreau

Su Rai3 la commedia di Jon Favreau dal titolo “Chef – La ricetta perfetta“, in onda giovedì 23 gennaio 2020 alle ore 21.20.

Scritto, diretto e prodotto da Jon Favreau, che veste anche i panni del protagonista, il film vanta un cast di attori famosi come Sofia Vergara, Scarlett Johansson, John Leguizamo, Bobby Cannavale, Dustin Hoffman, Oliver Platt, Robert Downey Jr. e il giovane attore Emjay Anthony.

Chef – La ricetta perfetta – La trama

Quando lo chef Carl Casper (Jon Favreau) perde improvvisamente il lavoro in un prestigioso ristorante di Los Angeles per aver rifiutato di compromettere la sua libertà creativa a causa del dispotico proprietario del ristorante, si ritrova a decidere cosa fare della sua vita.

Ritrovandosi a Miami, insieme alla sua ex moglie (Sofia Vergara), il suo amico (John Leguizamo) e suo figlio (Emjay Anthony) lo chef Carl apre un chiosco ambulante. Durante il viaggio, Carl torna al suo passato per ritrovare la passione per la cucina – e l’entusiasmo per la vita e l’amore.