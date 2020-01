Dopo l’amore, film su Rai5 – La trama

“Dopo l’amore” è il film di Joachim Lafosse, con Bérénice Bejo, Cédric Kahn, Marthe Keller, Jade Soentjens, Margaux Soentjens, che Rai Cultura propone anche in lingua originale martedì 14 gennio 2020 alle ore 21.15 su Rai5.

Dopo l’amore – La trama

Dopo 15 anni di vita in comune, Marie e Boris si stanno separando. La casa dove vivono con le loro due bambine è stata comprata da lei, ma è lui che l’ha interamente ristrutturata. In questa delicata fase sono costretti alla convivenza, dal momento che Boris non ha i mezzi per permettersi un’altra sistemazione. E quando arriva la resa dei conti, nessuno dei due è disposto a mediare sul contributo che ritiene di aver dato alla vita coniugale.

«All’interno di una coppia, il denaro rappresenta la cosa sulla quale si può litigare – dichiara il regista di Joachim Lafosse in una intervista -. Non è la causa di un litigio, non è il motivo per cui Boris e Marie non riescono più ad amarsi. Dietro il tema della discordia che i soldi rappresentano, c’è il modo in cui un individuo ottiene il riconoscimento oppure no, il modo in cui una persona desidera che quello che ha fatto o non ha fatto sia riconosciuto. E non si tratta unicamente degli sforzi economici o finanziari. Boris e Marie non riescono a intendersi sulla maniera in cui dovrebbero riconoscere quello che ciascuno di loro ha apportato alla vita coniugale, perché non hanno avuto la lucidità di affrontare a livello concreto e fin dall’inizio l’investimento di ciascuno nella coppia».

Il film è stato selezionato alla 48ma Quinzaine des réalisateurs a Cannes 2016.