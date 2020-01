Ghiaccio Bollente – The Seven Ages of Elvis

«Tutto il mondo è un palcoscenico, e gli uomini e le donne sono solo attori. Hanno le loro uscite come le loro entrate, e nella vita ognuno recita molte parti. I suoi atti sono sette età». Così narrava Shakespeare in “Come Vi Piace”.

Ispirandosi alla metafora sulle sette età nella vita di un uomo, il documentario “The Seven Ages of Elvis”, in onda venerdì 17 gennaio 2020, alle ore 24.20, su Rai5, ricostruisce la biografia di Elvis: il bambino, the Pelvis, il soldato, l’attore di Hollywood, il ritorno nel ’68, il periodo di Las Vegas e la morte.