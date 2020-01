I Wiener Philarmoniker in concerto a Macao – Rai5

Rai Cultura trasmette in prima tv dal Grand Auditorium del Centro Culturale di Macao, giovedì 16 gennaio 2020 alle ore 21.15 su Rai5, il concerto dei Wiener Philharmoniker diretti dal maestro Andrés Orozco-Estrada.

Proposta lo scorso ottobre al Macao International Music Festival, che per la sua 33esima edizione ha celebrato i 70 anni della Repubblica Popolare Cinese e i 20 dal ritorno di Macao alla madrepatria, la serata ha visto protagonista sul podio della formazione viennese il colombiano naturalizzato austriaco Orozco-Estrada, direttore designato dei Wiener Philharmoniker e direttore musicale della Houston Symphony Orchestra dal 2014.

In programma il Concerto n. 3 in re minore op. 30 per pianoforte e orchestra di Sergej Rachmaninov, interpretato dalla pianista cinese Yuja Wang, e la Sinfonia n. 9 in mi minore op. 95 di Antonín Dvořák, detta “Dal Nuovo Mondo” per l’ispirazione al folklore americano e la vitalità ritmica che l’hanno resa fra le più celebri del repertorio tardoromantico.