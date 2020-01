“Joni Mitchell. Woman Of Heart And Mind” è il documentario in prima visione su Rai5 diretto da Stephanie Bennett, in onda martedì 14 gennaio 2020 alle ore 22.54.

Un ritratto della cantautrice canadese, folksinger entrata nella storia e annoverata fra le principali esponenti della scuola cantautorale al femminile.

Il suo impatto sul cantautorato al femminile è paragonabile a quello di artisti come Neil Young e Eric Andersen su quello dei colleghi uomini. Col passare del tempo, il folk verrà sempre più relegato al passato per dar spazio a nuove sonorità vicine al blues e al jazz.

Una biografia in cui l’artista Joni Mitchell si racconta, tra luci ed ombre, vicende umane, debolezze, e tanta, tanta musica. Una vita difficile e travagliata che ha saputo trasformare in poesia, passando dal folk, al jazz, alla sperimentazione elettronica.

Il documentario alterna immagini di repertorio ad interviste esclusive con artisti che hanno lavorato con la cantautrice come David Crosby, Graham Nash, Neil Young, Judy Collins e Bob Dylan.