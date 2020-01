La guerra è finita – 20 gennaio 2020 – Rai1

Su Rai1 nuova puntata con la serie “La guerra è finita”, per la regia di Michele Soavi, in onda in prima serata lunedì 20 gennaio 2020.

Quattro puntate, girate nel territorio della provincia di Reggio Emilia, con Michele Riondino e Isabella Ragonese nei panni dei protagonisti Davide e Giulia.

I Terenzi, proprietari della tenuta dove alloggiano i ragazzi, decidono di riprendersela per trasformarla in un’azienda agricola. Giulia prova a convincere la marchesa di desistere mentre Davide va a Milano per parlare con una donna che, forse, aveva incontrato sua moglie e suo figlio sul treno che da Fossoli li portò al campo di Mauthausen. I ragazzi piano piano sembrano tornare alla vita e, tra alcuni di loro, nascono degli affetti.

“La guerra è finita” racconta la storia di chi è sopravvissuto e ha trovato una nuova via per tornare alla vita, quella piena, quella in cui il dolore lascia spazio alla speranza per un domani migliore, dove nessuno debba mai più rivivere l’orrore delle deportazioni.

La serie, creata da Sandro Petraglia, è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti.