La verità negata, un film su Rai Movie

La verità negata è il titolo del film di Mick Jackson con Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, in onda su Rai Movie venerdì 24 gennaio 2020 alle ore 23.10.

Basato sul famoso libro “Denial: Holocaust History on Trial”, La verità negata racconta della battaglia legale intrapresa da Deborah E. Lipstadt, interpretata dal premio Oscar Rachel Weisz, per il riconoscimento di eventi storici, contro David Irving (Timothy Spall, candidato al premio BAFTA).

Diretto da Mick Jackson, vincitore dell’Emmy Award (Temple Grandin; Temple Grandin – Una donna straordinaria), e adattato per lo schermo da David Hare, candidato al premio Oscar e al BAFTA con il film The Reader (The Reader – A voce alta), La verità negata (Denial) è un film avvincente, basato su uno dei più importanti e recenti casi legali sull’argomento. I produttori sono Gary Foster e Russ Krasnoff.

Dopo la pubblicazione nel Regno Unito del proprio libro Denying the Holocaust: The Growing Assault on Truth and Memory, la professoressa americana Deborah Lipstadt apprende che l’autore britannico David Irving (Timothy Spall), prolifico autore di testi sulla seconda guerra mondiale, ha deciso di citarla in giudizio per diffamazione. Ma la cosa ancora più sorprendente per la studiosa americana è la scoperta che la legislazione britannica in materia di diffamazione prevede che lei sia presunta colpevole a meno che non riesca a dimostrare la propria innocenza. La Lipstadt si trova così a dover difendere se stessa e a dover stabilire in maniera innegabile che l’Olocausto non è un’invenzione.

Nel cast: Rachel Weisz, Tom Wilkinson, Timothy Spall, Andrew Scott, Jack Lowden, Caren Pistorius, Alex Jennings, Harriet Walter.