Le Parole della Settimana – 11 gennaio 2020 – Gli ospiti

Tullio Solenghi è il protagonista dell’intervista di copertina della tredicesima puntata de Le Parole della settimana.

Il programma, condotto da Massimo Gramellini, va in onda su Rai3 sabato 11 gennaio 2020 alle ore 20.20.

Insieme all’amico di sempre, è ritornato sul palcoscenico con il “Massimo Lopez & Tullio Solenghi show“, una carrellata di voci, imitazioni, sketch, improvvisazioni caratterizzati dal loro inconfondibile “marchio di fabbrica”.

Nel corso della puntata saranno ospiti: Pierfrancesco Favino, acclamato protagonista di Hammamet, il film diretto da Gianni Amelio dedicato agli ultimi giorni di vita di Bettino Craxi; Maria Cuffaro, uno dei volti storici del TG3; Cristina Parodi, esperta delle vicende reali inglesi.

Saranno collegati con lo studio l’ex Ministro dell’Interno Marco Minniti, il giornalista e scrittore Gianpiero Mughini e l’astronauta Paolo Nespoli, collegato dalla base Nasa di Houston.

Ad arricchire la puntata la storia di Marco Rodari, in arte il Clown Pimpa, che da dieci anni trascorre gran parte del suo tempo nelle zone “calde” del Medio Oriente e tra palazzi distrutti e macerie per stupire e regalare un sorriso e un momento di meraviglia ai bambini costretti a vivere in territori martoriati dalla guerra.

Come di consueto in apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.

Le Parole della Settimana è un programma di Laura Bolio, Claudia Carusi, Ilenia Ferrari, Massimo Gramellini, Andrea Malaguti e di Francesca Filiasi, Federico Taddia, Silvia Truzzi.

La regia è di Cristian Biondani.