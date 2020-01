Martha Argerich e Antonio Pappano a Santa Cecilia

Martha Argerich è la protagonista del concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta dal maestro Antonio Pappano che Rai Cultura propone giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 21.15 su Rai5.

Interprete eccezionale per temperamento e personalità, con più di sessant’anni di carriera alle spalle, la pianista argentina Martha Argerich è legata dal 1979 all’istituzione romana, con cui ha realizzato concerti, tournée internazionali e importanti produzioni discografiche.

Lo scorso ottobre ha proposto per la prima volta davanti al pubblico ceciliano uno dei suoi “cavalli di battaglia”: il Concerto n. 1 in mi bemolle maggiore per pianoforte e orchestra S 124 di Franz Liszt.

Fu eseguita per la prima volta nel 1855 a Weimar, con Liszt al pianoforte e Berlioz sul podio.

Il programma include due capolavori del romanticismo tedesco come l’Ouverture da Euryanthe di Carl Maria von Weber e la tormentata Sinfonia n. 2 in do maggiore op. 61 di Robert Schumann, presentata al Gewandhaus di Lipsia sotto la direzione di Mendelssohn nel 1846.

La regia televisiva è di Andrea Menghini.