Matrimonio all’italiana, film su Rai Storia

“Matrimonio all’italiana” è il film di Vittorio De Sica, con Sophia Loren, Marcello Mastroianni, Aldo Puglisi, Tecla Scarano, Marilù Tolo, Gianni Ridolfi, in onda sabato 18 gennaio 2020 alle ore 21.10 su Rai Storia per il ciclo “Cinema Italia”.

Matrimonio all’italiana – La trama

Domenico sta per sposarsi con la giovanissima cassiera del suo avviato negozio di pasticceria nel centro di Napoli. Ma Filumena Marturano, da anni sua amante dopo aver esercitato la professione di prostituta, si sente male.

Secondo il medico chiamato al suo capezzale, la donna sta per morire. E il prete, convocato subito dopo, convince Domenico a regolarizzare in extremis il rapporto con la morente. Ma non tutto è come sembra.

Adattamento della celeberrima commedia di Eduardo De Filippo, “Filumena Marturano”, la pellicola si è aggiudicata 4 David di Donatello, 1 Golden Globe e 1 Nastro d’Argento 1965.