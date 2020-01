Notte al museo 3, un film con Ben Stiller su Rai2

Su Rai2, venerdì 3 gennaio 2020 in prima serata, va in onda il terzo capitolo della saga “Notte al museo 3” di Shawn Levy, con Ben Stiller e Ben Kingsley.

Nel cast: Ben Stiller, Robin Williams, Owen Wilson, Steve Coogan, Ricky Gervais, Dan Stevens, Rebel Wilson, Skyler Gisondo, Rami Malek, Patrick Gallagher, Mizuo Peck, Andrea Martin, Ben Kingsley, Rachael Harris, Matt Frewer, Dick Van Dyke, Mickey Rooney, Bill Cobbs, Anjali Jay, Brennan Elliott.

Ben Stiller indossa ancora i panni di Larry Daley, il guardiano del Museo, e Shawn Levy è di nuovo al timone, come produttore e regista di un gruppo illustre di talenti comici.

Quando i personaggi del Museo di Storia Naturale di New York, che di notte prendono vita, cominciano a comportarsi in modo strano, Larry, da poco promosso responsabile delle attività notturne del Museo, deve scoprire il perché. La Tavoletta, che magicamente porta in vita le creature, ha cominciato a deteriorarsi e l’unico modo per ripristinarne i poteri potrebbe trovarsi al British Museum. Larry, che farebbe qualunque cosa per salvare la sua “famiglia” del Museo, insieme al figlio Nick e ai vari personaggi in mostra, vola da New York a Londra per scoprire il segreto della Tavoletta.

Mentre i primi due film erano ambientati in America, la nuova avventura porta la squadra in Gran Bretagna. «E’ interessante avventurarsi finalmente fuori degli Stati Uniti – osserva il regista Shawn Levy -. Questo ci collega col resto del mondo, permettendoci di esplorare alcuni aspetti divertenti dello scontro di culture, e c’è poi l’idea più ambiziosa che il segreto sia stato scoperto. Il film è intitolato Il segreto del faraone, e da un lato la questione è: come ripariamo questa Tavoletta? Qual è il segreto della tomba di Ahkmenrah in grado di salvare la Tavoletta e il Museo? L’altro segreto, naturalmente, è che il Museo ogni notte si anima, e in questo film, più che negli altri due, i personaggi e la magia saltano fuori dalle porte del Museo e vanno nel mondo vero».

