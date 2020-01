Pink Floyd: Behind The Wall – Rai5

Su Rai5, mercoledì 15 gennaio 2020 alle ore 23.08, va in onda il documentario “Pink Floyd: Behind The Wall”.

Il documetario ripercorre la storia dei Pink Floyd con interviste inedite e rari filmati, dai loro umili inizi al successo con “Dark Side of the Moon”, album tra i più venduti nel mondo e tra le prime 25 posizioni degli album più venduti negli Stati Uniti d’America.

Un ritratto inedito della leggendaria band art-rock. Dalle origini alla follia di Syd Barrett, dal trionfo dei lungometraggi “Live at Pompeii” e “The Wall” all’album “Wish You Were Here”.

Dagli esordi della band sino allo scioglimento per dissapori interni, questo documentario scava nell’intimità dei complessi rapporti tra i membri del gruppo.