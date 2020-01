Quello che so di lei, film su Rai Movie – La trama

Catherine Deneuve e Catherine Frot nel film “Quello che so di lei”

Su Rai Movie il film di Martin Provost “Quello che so di lei”, con Catherine Frot e Catherine Deneuve, in onda giovedì 9 gennaio 2020 alle ore 23.00.

Quello che so di lei – La trama

Claire è un’ostetrica meravigliosamente dotata, con un talento naturale nel mettere al mondo i neonati con gesti dolcissimi. Ma nel corso degli anni, i suoi modi delicati, il suo senso di orgoglio e di responsabilità sono entrati in conflitto con i metodi più improntati all’efficienza delle moderne strutture ospedaliere.

Più vicina alla fine della sua carriera che all’inizio, Claire comincia a mettere in discussione il suo ruolo e la sua professione. Un giorno riceve una strana telefonata. Una voce riemerge dal passato: Béatrice, la stravagante e frivola amante del suo compianto padre, ha notizie importanti e urgenti da darle e vuole rivederla, trent’anni dopo essere scomparsa nel nulla all’improvviso.

Agli antipodi in tutti i sensi, la super-coscienziosa Claire – che rasenta l’inibizione – e lo spirito libero, amante della vita Béatrice, impareranno ad accettarsi l’un l’altra e, rivelandosi reciprocamente antichi segreti, inizieranno a recuperare gli anni perduti.

Martin Provost

«Ciascuna delle due donne colma un vuoto nella vita dell’altra – afferma il regista Martin Provost -. Claire ritrova la sua seconda madre, colei che un tempo aveva scelto come modello, negli anni in cui stava diventando una giovane donna, e Béatrice ritrova la figlia che non ha avuto. Questo rapporto di filiazione è al centro della storia. Del resto, Béatrice non esita a presentare Claire come sua figlia ai medici che l’hanno in cura e di conseguenza Claire, messa alle strette, abbozza. E quando Béatrice non ha più alcun luogo dove andare, è Claire che le apre la porta del suo piccolo appartamento e quindi della sua vita».

«Ed è così che il trilocale si trasforma nell’arena in cui andrà in scena tutto quello che la vita non aveva permesso loro fino a quel momento, la possibilità di recuperare il tempo perduto e di riconciliarsi – continua il regista -. Insieme, riesumano l’uomo che hanno adorato, ciascuna a modo suo. Per Claire, si tratta di un padre scomparso troppo in fretta e in modo troppo brutale e per Béatrice, si tratta dell’unico vero amore della sua vita. Lasciarsi il passato alle spalle significa compiere il primo passo verso l’accettazione del futuro, l’inizio di una nuova vita per Claire, una fine più serena per Béatrice».

Il film distributo da Bim Distribuzione, vede nel cast: Catherine Frot, Catherine Deneuve, Olivier Gourmet, Quentin Dolmaire, Mylène Demongeot, Pauline Etienne, Audrey Dana.