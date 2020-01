Rolling Stone – Sesso, stampa e Rock’n’ Roll – Rai5

“Rolling Stone – Sesso, stampa e Rock’n’ Roll” è la serie che Rai Cultura propone da lunedì 6 gennaio 2020 alle ore 23.45 su Rai5.

Gli ultimi 50 anni di musica, politica e cultura pop ripercorsi attraverso la storia della rivista che comprese che il Rock’n’roll non era solo musica, ma una forza culturale che poteva riformare l’America.

Diretto dal premio Oscar Alex Gibney e dal vincitore dell’Emmy Blair Foster, e narrato nella versione originale da Jeff Daniels, il documentario ripercorre, in quattro appuntamenti, la storia della rivista “Rolling Stone”, fondata nel 1967 a San Francisco da Jann Simon Wenner (tuttora editore) e dal critico musicale Ralph J. Gleason.

Il film contiene esibizioni di una serie di artisti, tra cui The Rolling Stones, Bruce Springsteen, Tina Turner, Janis Joplin, The Sex Pistols, The Clash e Ice-T, le musiche di alcuni degli artisti che ha contribuito a lanciare, come Bob Dylan, John Lennon, Fleetwood Mac e Chance the Rapper, e mette in mostra il lavoro dei suoi scrittori, rendendo evidente l’impatto di “Rolling Stone” sulla società.