Sabato classica – Omaggio ad Arturo Benedetti Michelangeli

In occasione del centenario della nascita di Arturo Benedetti Michelangeli (5 gennaio 1920), Rai Cultura ricorda il pianista bresciano riproponendo le otto puntate della serie “Grandi interpreti” a lui dedicate, condotte nel 1987 dal musicologo Roman Vlad, per lo spazio “Sabato classica”.

Nel secondo appuntamento, in onda sabato 11 gennaio 2020 alle ore 19.23 su Rai5, Roman Vlad introduce la Ballata n. 1 in sol minore op. 23 e Andante spianato e Grande Polacca brillante in mi bemolle maggiore op. 22 di Fryderyk Chopin.

A seguire, brani di Fryderyk Chopin: Scherzo in si bemolle minore op. 31, Mazurca in la minore op. 68 n. 2, Mazurca in si minore op. 33 n. 4, Mazurca in re bemolle maggiore op. 30 n.3, Berceuse in re bemolle Maggiore op. 57.

La regia è di Gianni Casalino.