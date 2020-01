Tg2 Dossier – Fellini, i sogni di un genio – Rai2

Per ricordare Federico Fellini a cento anni dalla nascita, Tg2 Dossier propone “Fellini, i sogni di un genio”, in onda su Rai2 sabato 18 gennaio 2020 alle ore 23,30.

Dall’infanzia a Rimini all’amore per Giulietta Masina. Il genio, la creatività straordinaria, la magia dei suoi film capolavoro, racconti sempre tra sogno e realtà. Il mitico cinema Fulgor, la sala in cui Fellini da bambino conosce per la prima volta il cinema.

La testimonianza di Gianfranco Angelucci, scrittore, regista, amico e tra i più stretti collaboratori di Fellini con cui ha lavorato per 25 anni.

“Mi viene spesso chiesto cosa ci ha lasciato Fellini. Io dico che ci ha lasciato la libertà. Federico si staglia in una dimensione inarrivabile per gli altri, mette in scena tutto il suo vissuto con assoluta e spavalda sincerità, crea dal nulla il suo teatrino dell’inconscio. Il suo è uno spettacolo che non è solo intrattenimento, ma conoscenza e riflessione sulla vita, dal dolore alla gioia”.

“Il rapporto con Giulietta Masina – ricorda ancora Angelucci – era sacro e intoccabile”.

Nel Tg2 Dossier Fellini viene visto oggi anche attraverso i ragazzi della Scuola Cinematografica di Ferrara.