The Art Show, dalla Spagna al Messico

Il nuovo episodio della serie in prima visione “The Art Show”, va in onda giovedì 30 gennaio 2020, alle ore 20.30, su Rai5.

Un fine settimana artistico a Barcellona; un viaggio a Shanghai nel vasto studio di una delle più grandi star d’arte cinesi, Zhang Huan; e infine in Messico per il festival visivamente più sbalorditivo, il Giorno dei morti.

Nell’episodio di “The Art Show”, Will Best e Carrie Scott trascorrono un weekend d’arte a Barcellona, per osservare il lavoro del geniale architetto catalano Antoni Gaudí e quello dei tre maggiori artisti spagnoli del 20° secolo: Picasso, Mirò e Dalì.

Charming Baker visita il vasto studio a Shanghai di una delle più grandi star d’arte cinesi, Zhang Huan, mentre realizza uno dei suoi famosi dipinti di cenere.

Kate Bryan è in Messico per il Giorno dei Morti, il festival che riunendo tradizioni azteche e cattoliche, celebra gli spiriti dei cari che sono morti.

June Sarpong incontra la restauratrice Valentine Walsh.