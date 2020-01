Vita di Pi, la storia di un ragazzo e di una tigre – Rai3

“Vita di Pi” è il film vincitore di 4 Oscar, in onda giovedì 2 gennaio 2020 alle ore 21.20 su Rai3. Il regista Ang Lee firma una storia di avventura e di amicizia tra un giovane e una tigre.

La pellicola narra la magica avventura di Pi Patel, figlio del guardiano dello zoo di Pondicherry, in India, che insieme alla famiglia si sta trasferendo in Canada, a bordo di una grande nave da carico. Superstite di un tragico naufragio, Pi si ritrova alla deriva nell’Oceano Pacifico, su una scialuppa di salvataggio, in compagnia di una enorme tigre del Bengala di nome Richard Parker. Insieme affronteranno una dura lotta per la sopravvivenza.

Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Yann Martel.

“Vita di Pi” ha ottenuto 7 candidature e vinto 4 Premi Oscar, 1 candidatura a David di Donatello, 2 candidature e vinto un Golden Globes, 8 candidature e vinto 2 premi BAFTA.