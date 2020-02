Art Night – David Alfaro Siqueiros – Civilisations – Rai5

Il programma di Rai Cultura “Art Night”, in onda venerdì 21 febbraio 2020 alle ore 21.16 su Rai5, racconta di David Alfaro Siqueiros l’artista messicano, famoso per i suoi murales e il suo impegno civile, con un documentario delle Teche Rai della serie “Incontri”, commentato per l’occasione dal critico Achille Bonito Oliva.

Una strada assolata e polverosa, un edificio che si staglia sulla campagna brulla, vegetazione rada. L’auto si ferma e la telecamera riprende un cantiere all’aperto, con operai che lavorano su enormi pannelli con scene e immagini dalla forma quasi animata, e mentre uno di loro lavora con il saldatore, un altro batte con il martello sull’incudine. È il laboratorio di David Alfaro Siqueiros fondatore del muralismo messicano insieme a José Clemente Orozco e Diego Rivera.

Apre la puntata il conduttore Alessio Aversa, che si trova a Villa Necchi Campiglio a Milano, uno dei luoghi che grazie al FAI – Fondo Ambiente Italiano, sono accessibili al pubblico.

Il documentario propone una esclusiva intervista del 1968 a Siqueiros che morirà pochi anni dopo, nel 1974: qui l’artista racconta il suo modo di intendere l’arte e la pittura, essenza per le grandi masse e non privilegio per pochi eletti; spiega il movimento dei “muralisti” da lui fondato e il suo lavoro, che fonde in un’unica forma tridimensionale pittura e scultura.

Nel suo atelier all’aperto, David Alfaro Siqueiros lavora su grandi pannelli, poi destinati ad ornare palazzi di Mexico City in occasione delle Olimpiadi del 1968.

A seguire “Art Night” propone l’ultima puntata della serie in prima visione “Civilisations, l’arte nel tempo”, che in nove episodi spazia tra 31 paesi, sei continenti e oltre 500 opere d’arte. L’episodio, dal titolo “Una nuova scintilla vitale”, illustra il ruolo dell’era industriale, delle guerre e dell’innovazione nell’arte contemporanea.