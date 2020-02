Aspettando il re, un film con Tom Hanks su Rai Movie

Rai Movie trasmette, martedì 18 febbraio 2020 alle ore 21.10, il film “Aspettando il re” di Tom Tykwer, tratto dal romanzo “Ologramma per il re” di Dave Eggers, con Tom Hanks, Santa Choudhury, Alexander Black.

Il Premio Oscar Tom Hanks è Alan Clay, un uomo d’affari in crisi che per rimettersi in pista vola in Arabia Saudita nel tentativo di concludere con il Re l’affare del secolo.

Inizialmente disorientato da usanze locali incomprensibili ed estenuato dall’attesa del Re che tarda a riceverlo, Alan cerca di portare avanti il suo progetto con l’aiuto di un bizzarro tassista e di una bravissima dottoressa di cui si innamora. Mano a mano che l’amicizia tra i tre si rafforza, le barriere culturali crollano e Alan comincia perfino a immaginare di ricominciare tutto da capo lì, dove tradizione e modernità si fondano in modo misterioso e affascinante.

«Ho cercato di fare il massimo per rendere il film una commedia – afferma il registaTom Tykwer -. Anche se è una storia cupa, su una persona che si trova in una situazione davvero difficile, in quello che vive Alan c’è allo stesso tempo qualcosa di assurdo. E se hai Tom Hanks al tuo fianco per tirar fuori tutto il potenziale, il film può diventare divertente in modo intelligente, complesso e molto affascinante. Ed era proprio quello a cui pensavo quando ho iniziato a lavorare all’adattamento».

Aspettando il re – Guarda il trailer