Città segrete – Barcellona – Rai5

Una guida turistica per amanti di rarità artistiche fuori dal comune: è la serie in prima visione “Città segrete“, in onda da venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 20.23 su Rai5.

In tre episodi, i giovani e appassionati storici dell’arte Janina Ramirez e Alastair Sooke vanno alla scoperta di segreti e angoli nascosti di tre capitali della cultura europea – Barcellona, Amsterdam, San Pietroburgo – per dimostrare come queste città non siano solo destinazioni molto popolari tra i giovani, meta di vacanzieri a caccia di spiagge, divertimento e shopping, ma anche scrigni colmi di meraviglie sconosciute.

Città segrete – Barcellona

Protagonista del primo episodio è la città di Barcellona. Sebbene sia famosa per i suoi esuberanti edifici modernisti, il quartiere gotico e superstar come Picasso, Janina e Alastair svelano le rarità meno note della città, sfuggendo alla folla sulle Ramblas.

Scovano così i disegni di un ingegnere che forse ha lasciato il segno ancor più di Antoni Gaudí; Alastair si meraviglia degli affreschi romanici che hanno ispirato un giovane Miró, mentre Janina scopre le sorprendenti collezioni di uno dei musei più notevoli della città: il Museo Frederic Marès.

Un tour colorato intorno all’arte e agli artisti che animano questa città.