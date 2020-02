Crank, film con Jason Statham e Amy Smart

Crank è il titolo del film di Mark Neveldine / Brian Taylor, con Jason Statham e Amy Smart, in onda su Rai4 venerdì 7 febbraio 2020 alle ore 21,22.

Crank – La trama

Chev Chelios inizia la sua giornata ricevendo una telefonata inaspettata. Intontito, praticamente incapace di muoversi e con il cuore che batte a malapena, risponde al cellulare e sente la voce di Ricky Verona, un criminale, che gli comunica che durante il sonno è stato avvelenato e ora gli rimane solo un’ora di vita.

Chev è un killer che lavora per un potente gruppo malavitoso della West Coast. La notte precedente quello che doveva essere un omicidio su commissione come gli altri era andato a monte: Chev ha lasciato vivere la vittima designata, nel tentativo di abbandonare il mondo del crimine e iniziare una nuova vita con la fidanzata Eve.

Ora Chev deve muoversi, in senso letterale, per restare vivo. L’unico modo per evitare che il veleno fermi il suo cuore è mantenere alto il flusso di adrenalina. Mentre il tempo scorre, Chelios si lancia per le strade di Los Angeles, falciando tutti quelli che ostacolano la sua corsa. Deve mettere in salvo Eve, precedere chi vuole eliminarlo e cercare un antidoto che gli permetta di contrastare il veleno che gli hanno iniettato.

Nel cast Jason Statham, Ami Smart, Efren Ramirez, Jose Cantillo, Jay Xcala, Carlos Sanz, Keone Young.