David Gilmour: Wider Horizons – Rai5

Su Rai5, martedì 4 febbraio 2020 alle ore 22.53, il documentario “David Gilmour: Wider Horizons”, il ritratto intimo di uno dei più grandi chitarristi e cantanti, David Gilmour, entrato nei Pink Floyd con l’implosione di Syd Barrett.

La troupe diretta da Alan Yentob, direttore creativo della Bbc, ha catturato i momenti chiave della vita personale e professionale di David Gilmour, e i crocevia che lo hanno plasmato come uomo e musicista.

Il documentario svela aspetti e curiosità di Gilmour. Egli stesso rivela di aver cantato in un paio di canzoni nel film del 1967 “Two Weeks in September” con Brigitte Bardot.

Era noto che David avesse una “cotta” per l’attrice, come ha affermato lui stesso in un’intervista a “Panorama” del 2008: “tutto quello che ho fatto è stato strizzarle l’occhio più volte mentre mi esibivo in un party a Parigi. Stavo suonando la chitarra e non potevo muovermi. Lei mi ha sorriso e se n’è andata con un signore tedesco”.