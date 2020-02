Fabrizio De Andrè. Parole e musica di un poeta

In occasione dei vent’anni dalla scomparsa di Fabrizio De Andrè è in programma su Rai1, lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 23.50, “Parole e musica di un poeta“.

Vincenzo Mollica raccoglie le sue interviste all’indimenticabile cantautore genovese, molte delle quali in esclusiva, puntaggiate da alcuni dei suoi brani più belli.

Fabrizio De André (Genova, 18 febbraio 1940 – Milano, 11 gennaio 1999), è stato uno dei più grandi cantautori italiani di tutti i tempi.

De André ha inciso quattordici album in studio, più alcune canzoni pubblicate solo come singoli e poi riedite in antologie. Molti testi delle sue canzoni raccontano storie di emarginati e sono considerate come vere e proprie poesie.

Ha ricevuto numero di riconoscimenti. Fabrizio De Andrè ha collaborato con personalità della cultura e importanti artisti della scena musicale italiana, tra cui Nicola Piovani, la Premiata Forneria Marconi, Ivano Fossati, Mauro Pagani, Massimo Bubola, Álvaro Mutis, Fernanda Pivano e Francesco De Gregori.