Io, Daniel Blake, film di Ken Loach su Rai5

“Io, Daniel Blake” è un film di Ken Loach contro le ingiustizie dello “stato sociale”, vincitore della Palma d’Oro per il Miglior Film a Cannes 2016.

Rai Cultura lo propone martedì 4 febbraio 2020 alle ore 21.15 su Rai5, disponibile anche in lingua originale.

Il cinquantanovenne Daniel Blake di Newcastle fa il falegname da sempre. Per la prima volta nella sua vita, però, ha bisogno dell’aiuto dello Stato. Daniel conosce Katie, madre single con due bambini piccoli, Daisy e Dylan. Per Katie, l’unica possibilità di sfuggire alla vita in una camera di un ostello londinese per senzatetto è quella di accettare un appartamento in una città che non conosce, a cinquecento chilometri di distanza da Londra.

Daniel e Katie si troveranno così insieme, confinati in una terra di nessuno e impigliati nel filo spinato della burocrazia delle politiche per il Welfare nella moderna Gran Bretagna.

Palma d’Oro e Menzione speciale della giuria ecumenica al 69mo Festival di Cannes (2016). David di Donatello 2017 come miglior film dell’Unione europea.

Nel cast Dave Johns, Hayley Squires, Dylan McKiernan, Briana Shann, Kate Runner.