Io Rom romantica, un film su Rai5

Su Rai5 il lungometraggio dela regista Laura Halilovic dedicato alla comunità Rom dal titolo “Io Rom romantica”, in onda lunedì 10 febbraio 2020 alle ore 22.00 per il ciclo “Nuovo Cinema Italia”.

Io Rom romantica – La trama

Gioia è una ragazza rom. Vive con la sua famiglia in una casa popolare a Falchera, periferia storica di Torino. Il padre, da buon capofamiglia, è autoritario ma soprattutto angosciato dall’avere una figlia diciottenne ancora zitella!

Dall’età di quattordici anni tutte le cugine di Gioia hanno formato una famiglia, mentre lei continua a rifiutare pretendenti su pretendenti, con grande preoccupazione dei suoi familiari.

Armando, suo padre, non può credere che Gioia si comporti proprio come una gagè, termine che indica tutti i non rom. Il comportamento di Gioia – portare i pantaloni anziché la gonna, non volere il matrimonio – desta continuo scandalo nella comunità rom e mina la sua autorevolezza di padre.

Se la comunità tratta Gioia come una gagè, per gli italiani resta soltanto una zingara. La ragazza è nata a Torino, ma, per incomprensibili motivi burocratici, non può ottenere la cittadinanza.

Gioia si ritrova ad essere doppiamente emarginata e nonostante l’ostinata ribellione, la sua vita appare senza prospettive, né sogni.

L’unica sua confidente è Morena, una ragazzina che abita nel suo stesso quartiere. Figlia di italiani, Morena gode di tutta la libertà dei gagè, ed è lei a convincere Gioia a partecipare ad un casting per il

ruolo di comparsa in uno spot pubblicitario. Inizialmente l’unico scopo è guadagnare un po’ di soldi, ma una volta sul set Gioia scopre che quel mondo può offrirle tutto ciò che cerca. Finalmente la ragazza ha un sogno: vuole diventare regista!

Nel cast Marco Bocci, Claudia Ruza Djordjevic, Antun Blazevic, Dijana Pavlovic, Giuseppe Gandini, Zema Hamidovic, Simone Coppo, Lorenza Indovina.