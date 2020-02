John Avildsen, nell’ombra di Rocky – Rai5

Rai Cultura rende omaggio al regista premio Oscar John Avildsen con un documentario “John Avildsen, nell’ombra di Rocky” in onda mercoledì 5 febbraio 2020 su Rai5 alle ore 21.15.

Avildsen ha dato vita ad alcuni dei film più amati nella storia del cinema, da “Rocky” alla celebre saga di “Karate Kid”.

Il documentario è diretto da Derek Wayne Johnson. A ricostruire la vita e la carriera del regista statunitense intervengono Sylvester Stallone, Ralph Macchio, Martin Scorsese, Burt Reynolds e tanti altri.

Proprio per la pellicola che diede inizio alla saga di Rocky Balboa il regista venne premiato con la statuetta nel 1976, e ripeté il trionfo al botteghino anche con il personaggio di Karate Kid.

Nato in Illinois nel 1935, John Avildsen arriva dietro la macchina da presa dopo una lunga gavetta come aiuto regista, assistente di produzione, direttore della fotografia, montatore. L’esordio in regia avviene nel 1970 e dopo una serie di pellicole, arriva il trionfo con Rocky. Da allora lavora con attori del calibro di Marlon Brando, George C. Scott, Burt Reynolds, la coppia Dan Aykroyd-John Belushi. A lui viene proposto di dirigere film come “Serpico” e “La febbre del sabato sera”, che rifiuta. Nel 1984 dirige, invece, un altro film destinato a sbancare ai botteghini: “The Karate Kid“. Muore nel 2017 all’età di 81 anni.