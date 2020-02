La guerra è finita – 3 febbraio 2020 – Rai1

Su Rai1 nuova puntata con la serie “La guerra è finita”, per la regia di Michele Soavi, in onda in prima serata lunedì 3 febbraio 2020.

Quattro puntate, girate nel territorio della provincia di Reggio Emilia, con Michele Riondino e Isabella Ragonese nei panni dei protagonisti Davide e Giulia.

La guerra è finita – La trama

Gabriel arriva appena in tempo: Sara ha la pistola in mano e sta per ammazzare il ras, ma la convince a non farlo. Alla Tenuta, intanto, Mattia rifiuta la proposta di un suo cugino di partire insieme per andare a lavorare nelle miniere del Belgio; Stefano litiga con Ben e Giulia, che hanno accolto altri ragazzi; Gabriel e Sara, che leggono un libro vicinissimi l’uno all’altra, si baciano.

“La guerra è finita” racconta la storia di chi è sopravvissuto e ha trovato una nuova via per tornare alla vita, quella piena, quella in cui il dolore lascia spazio alla speranza per un domani migliore, dove nessuno debba mai più rivivere l’orrore delle deportazioni.

La serie, creata da Sandro Petraglia, è una produzione Palomar in collaborazione con Rai Fiction, prodotta da Carlo Degli Esposti e Nicola Serra con Max Gusberti.