Le Parole della Settimana – 22 febbraio 2020 – Gli ospiti

Christian De Sica è il protagonista dell’intervista di copertina della diciottesima puntata de Le Parole della settimana.

Il programma, condotto da Massimo Gramellini, va in onda su Rai3 sabato 22 febbraio 2020 alle ore 20.20.

Insieme a Massimo Ghini, che sarà collegato con lo studio durante l’intervista, Angela Finocchiaro, Paolo Rossi e Diego Abatantuono, De Sica è protagonista al cinema con La mia banda suona il pop ultima commedia firmata da Fausto Brizzi che racconta la storia della burrascosa reunion dei Popcorn, un famosissimo gruppo pop degli anni ’80, per volere di un importante magnate russo.



Le Parole della Settimana – Gli ospiti

La puntata vedrà tra gli ospiti: Ferruccio De Bortoli, editorialista del Corriere della Sera e autore del libro La ragione e il buonsenso.

Anna Foglietta al fianco di Carlo Verdone nel film Si vive una volta sola al cinema il 26 febbraio 2020.

Lo scrittore Guido Brera, Pierfrancesco Diliberto in arte Pif e Vittorio Sgarbi che, a 500 anni dalla morte di Raffaello Sanzio, racconterà in un appassionato monologo gli arazzi con gli Atti degli apostoli esposti eccezionalmente nella Cappella Sistina.

A Le Parole della settimana farà ritorno la feroce comicità di Saverio Raimondo che racconterà l’attualità attraverso la sua personalissima selezione degli “oggetti della settimana”.

In studio Flavia, la bambina di 11 anni autrice di una lettera indirizzata alla compagna di scuola che per mesi l’ha tormentata, che è stata premiata dal Prefetto della sua città (Cremona) per il suo coraggio nell’affrontare e denunciare il bullismo.

Come di consueto in apertura e in chiusura di puntata la “Dedica” e la “Buonasera”, i due monologhi di Massimo Gramellini ispirati da fatti di cronaca.

Le Parole della Settimana è un programma di Laura Bolio, Claudia Carusi, Ilenia Ferrari, Massimo Gramellini, Andrea Malaguti e di Francesca Filiasi, Federico Taddia, Silvia Truzzi.

La regia è di Cristian Biondani.