Lessico Amoroso – Dio come ti amo – Rai3

In onda su Rai3, venerdì 14 febbraio 2020 alle ore 23.10, una nuova puntata di “Lessico Amoroso”, dove lo psicoanalista Massimo Recalcati lancia la possibilità dell’amore che dura per sempre, dell’amore che non vuole morire, anzi si rinnova.



E’ il miracolo dell’amore che trasforma lo stesso in nuovo. Di questo parlerà Roberto Benigni in un commovente monologo scritto appositamente per il programma.

Lino Guanciale leggerà invece alcuni brani tratti da Lettera a D di Andrè Gorz e da Canto alla durata di Peter Handke, mentre Paola Turci canterà la sua versione live del celebre brano di Domenico Modugno Dio come ti amo.