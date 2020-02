Madonna and The Breakfast Club – Rai5

Su Rai5 il documentario di Guy Guido “Madonna and The Breakfast Club”, in onda in onda giovedì 13 e venerdì 14 febbraio alle ore 23.15.

C’è stato un tempo, nella New York di fine anni Settanta, in cui Madonna si chiamava ancora Madge e, anziché cantare, suonava la batteria per il suo primo gruppo, i Breakfast Club. Agli esordi, infatti, l’artista non voleva diventare una regina della pop music. Le bastava diventare famosa. In un primo momento tenta di diventare una ballerina di successo. Poi, grazie ad un gruppo di amici musicisti, i Breakfast Club, ci prova con la musica arrivando in alto e semindo la band dietro di sé.

Il documentario ricostruisce questo periodo con interviste ai collaboratori del tempo, immagini originali e parti ricostruite, in cui il ruolo della regina del pop è interpretato dall’attrice esordiente Jamie Auld.

Nel documentario compaiono anche video, nastri e lettere che Daniel Gilroy, fondatore dei Breakfast Club insieme al fratello Ed, nonché all’epoca compagno di Madonna, ha consegnato al regista.