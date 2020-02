Passengers, un film di Morten Tyldum su Rai2

“Passengers” è la storia di due persone che intraprendono un viaggio per una nuova vita, un viaggio di 120 anni verso un nuovo pianeta.

Il film va in onda su Rai2 giovedì 20 febbraio 2020 alle ore 21.20.

Durante un viaggio verso una nuova casa su un altro pianeta, due passeggeri vengono svegliati 90 anni prima del previsto per un guasto della nave spaziale. Jim (Chris Pratt) e Aurora (Jennifer Lawrence) si ritrovano con la prospettiva di passare il resto della loro vita a bordo, pur con tutti i comfort possibili, e si innamorano ma scoprono che l’astronave è in grave pericolo. La vita di 5000 passeggeri addormentati dipende da Jim e Aurora, solo loro possono salvarli.

«La sceneggiatura è un’esaltazione della vita; parla della condizione umana – dichiara uno dei produttori Ori Marmur -. E da americano di prima generazione, l’idea di due persone che lasciano la Terra e che intraprendono un viaggio lunghissimo in cerca di una nuova vita, mi fa un certo effetto: anche i miei genitori hanno fatto un lungo viaggio per cercare delle opportunità in questo Paese; non conoscevano nessuno, eppure è andato tutto bene».

Nel cast del fim “Passengers“: Jennifer Lawrence, Chris Pratt, Michael Sheen, Laurence Fishburne, Andy Garcia. La regia è di Morten Tyldum.