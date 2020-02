Sabato classica – Due concerti dedicati a Beethoven – Rai5

Rai Cultura chiude il ciclo dedicato a Ludwig van Beethoven, nell’anno in cui si celebra il 250° anniversario della nascita, con due concerti in onda sabato 29 febbraio 2020 alle ore 19.10 su Rai5 per lo spazio “Sabato classica”.

Si comincia con il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia eseguito nel 2013 presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma.

Violinista e direttore Leonidas Kavakos.

In programma il Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61.

La regia televisiva è di Patrizia Carmine.

A seguire, il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai con il pianista e direttore András Schiff, eseguito nel 2013 presso l’Auditorium “Giovanni Agnelli” di Torino con il Concerto per pianoforte e orchestra n. 5 in mi bemolle maggiore op. 73.

La regia televisiva è di Paola Longobardo.