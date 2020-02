Sabato classica – Omaggio a Ludwig van Beethoven – Rai5

Nell’anno in cui si celebra il 250° anniversario della nascita di Beethoven, Rai Cultura propone un ciclo di concerti dedicati al compositore tedesco in onda ogni sabato pomeriggio su Rai5 per lo spazio “Sabato classica”.

L’omaggio prosegue sabato 22 febbraio 2020 alle ore 18.44 su Rai5 con due concerti: si comincia con il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai diretta nel 1999 da Stanislaw Skrowaczewski all’Auditorium “Giovanni Agnelli” di Torino.

Pianista Brigitte Engerer, violinista Olivier Charlier, violoncellista David Geringas.

In programma, Beethoven: Leonora n. 2 ouverture in do maggiore op. 72a; Concerto in do maggiore per pianoforte, violino e violoncello op. 56.

La regia televisiva è di Paola Longobardo.

A seguire, sarà proposto il concerto dell’Orchestra Sinfonica di Torino della Rai diretta da Carlo Maria Giulini all’Auditorium di Torino.

Pianista Alexis Weissenberg. Le riprese sono del 26 gennaio 1968.

In programma, Beethoven: Concerto per pianoforte e orchestra n. 4 in sol maggiore op. 58.

La regia è di Sergio Ariotti.