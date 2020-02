Sabato classica – Pappano a Mosca con Santa Cecilia

Nell’anno in cui si celebra il 250° anniversario della nascita di Beethoven, Rai Cultura propone un ciclo di concerti dedicati al compositore tedesco in onda ogni sabato pomeriggio su Rai5 per lo spazio “Sabato classica”.

Sabato 15 febbraio 2020 alle ore 19.11 il concerto dell’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia diretta da Antonio Pappano, tenuto nel marzo 2019 in occasione della decima edizione del Festival Rostropovič istituito in memoria del celebre violoncellista scomparso nel 2007.

Al centro del programma tre pagine esemplari del genio di Ludwig van Beethoven: l’Ouverture in fa minore op. 84 dalle musiche di scena per la tragedia di Goethe Egmont, la Sinfonia n. 5 in do minore op. 67 e il Concerto n. 3 in do minore per pianoforte e orchestra op. 37 interpretato dal solista di fama internazionale Francesco Piemontesi, vincitore di vari riconoscimenti in concorsi quali il “Reine Elisabeth” di Bruxelles nel 2007 e nominato “Artista Bbc New Generation” fra il 2009 e il 2011.